تعرف على تفاصيل تعاون أنغام مع الشاعر عمرو يحيى



جدير بالذكر أن الشاعر عمرو يحيى قد تعاون مع عدد كبير من النجوم أبرزهم آمال ماهر، وتامر عاشور، وموسى، ومحمد المجذوب.



وأعرب عمرو، عن سعادته بالتعاون مع أنغام وذلك على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" حيث كتب،:" من سنتين بالظبط كنت بـ أسمع آخر ألبوم للفنانة الرائعة أنغام وعاجبني جدًا وبعد سنتين بالظبط أنا في انتظار أول أعمالي معاها، ويارب يارب شغلي يعجبكم ويوصل لقلوبكماللهم لك ألف حمد وشكر.