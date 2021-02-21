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تعرف على تفاصيل تعاون أنغام مع الشاعر عمرو يحيى

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تعرف على تفاصيل تعاون أنغام مع الشاعر عمرو يحيى
تتعاون النجمة أنغام، مع الشاعر عمرو يحيى، في أغنية جديدة من كلماته حيث انتهت أنغام، منذ أيام من تسجيلها.

الأغنية من كلمات الشاعر عمرو يحيي، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع عمرو الخضري.

وأعرب عمرو، عن سعادته بالتعاون مع أنغام وذلك على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" حيث كتب،:" من سنتين بالظبط كنت بـ أسمع آخر ألبوم للفنانة الرائعة أنغام وعاجبني جدًا وبعد سنتين بالظبط أنا في انتظار أول أعمالي معاها، ويارب يارب شغلي يعجبكم ويوصل لقلوبكم
اللهم لك ألف حمد وشكر.

جدير بالذكر أن الشاعر عمرو يحيى قد تعاون مع عدد كبير من النجوم أبرزهم آمال ماهر، وتامر عاشور، وموسى، ومحمد المجذوب.

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