مشروع تخرج بعنوان "تذكرتك للسعادة" لطلاب جامعة حلوان





قام مجموعة من طلاب وطالبات قسم العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام جامعة حلوان بتنظيم مبادرة ترويجية لاعادة احياء تاريخ السيرك القومي كأحد الفنون الشعبية الاصيلة ولتعريف الجمهور بفقراته ونجومة

فقد قاموا بتنظيم حفل لعدد 100 طفل يتيم من عدة دور للايتام لادخال السعادة علي قلوبهم ورسم البهجة علي وجوههم

وكان الهدف من اختيار اسم "تاك توم" هو الاشارة لخيمة السيرك وهو مصطلح لاتيني

ونظم الطلاب المبادرة وسط العديد من الاجراءات الاحترازيه من فيروس كورونا فقد حرصوا علي تباعد الاطفال والتزامهم بالكمامات

و صرحت الطالبة بثينة عاطف احدي المشاركين بالمشروع بأن الهدف من الحملة هو تعريف الجمهور بفقرات السيرك القومي،جذب كوادر شبابية جديدة للانضمام الي السيرك القومي والعمل علي تطويرة وتجديد فقراته وجعلها مواكبة للعالم الترفيهي الجديد.