Advertisements

مشروع تخرج بعنوان "تذكرتك للسعادة" لطلاب جامعة حلوان

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
Advertisements


قام مجموعة من طلاب وطالبات قسم العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام جامعة حلوان بتنظيم مبادرة ترويجية لاعادة احياء تاريخ السيرك القومي كأحد الفنون الشعبية الاصيلة ولتعريف الجمهور بفقراته ونجومة
فقد قاموا بتنظيم حفل لعدد 100 طفل يتيم من عدة دور للايتام لادخال السعادة علي قلوبهم ورسم البهجة علي وجوههم
وكان الهدف من اختيار اسم "تاك توم" هو الاشارة لخيمة السيرك وهو مصطلح لاتيني
ونظم الطلاب المبادرة وسط العديد من الاجراءات الاحترازيه من فيروس كورونا فقد حرصوا علي تباعد الاطفال والتزامهم بالكمامات
و صرحت الطالبة بثينة عاطف احدي المشاركين بالمشروع بأن الهدف من الحملة هو تعريف الجمهور بفقرات السيرك القومي،جذب كوادر شبابية جديدة للانضمام الي السيرك القومي والعمل علي تطويرة وتجديد فقراته وجعلها مواكبة للعالم الترفيهي الجديد. 

أخبار تهمك

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ ثلث ساعة

قرار حاسم.. الأهلي يحسم مصير رحيل "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ 10 دقائق

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 16 ساعة

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حلمي طولان يعلن تشكيلة إنبي لمواجهة الاسماعيلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

منذ ساعتين و 37 دقيقة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

خاص - مفاجأة في إصابة محمود الونش

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 22 ساعة

برشلونة يحبط خطة بيتيس لخطف إيمرسون

منذ ساعتين و 51 دقيقة

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

01:51 م

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

12:59 م

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

04:07 م

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»