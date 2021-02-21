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طريقة تحضير عجينة الكريب

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
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هناك بعض السيدات لا يعرفن الطريقة الصحيحة لتحضير عجينة الكريب، لذا إليكم طريقة تحضير الكريب في المنزل ووضع الجبن بداخله وتقديمه لأفراد الأسرة وللحصول على المذاق المطلوب اتبعي الخطوات التالية:

المقادير
- ماء بارد : ثلثان الكوب
- دقيق : كوب
- حليب : ثلثان الكوب (بارد)
- البيض : 2 حبة
- الزبدة : ربع كوب (مذوبة)
- ملح : ربع ملعقة صغيرة
- جبن الشيدر : كوب (مبشور)
- الخردل : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير
‏ضعي الماء، الحليب، الدقيق، البيض، الزبدة والملح في الخلاط الكهربائي.
اخلطي المكونات حتى حصولك على عجينة متجانسة.
غطّي العجينة وضعيها في الثلاجة لساعة من الوقت.
حمّي مقلاة واسعة على النار ثمّ ضعي تباعاً مقدار من العجينة لتشكيل الكريب.
قلّبي الكريب حتى تنضج من الجهتين.
كرّري العملية حتى انتهاء كمية العجين.
ادهني الكريب بالخردل ثمّ وزّعي الجبن ولفيها.
ضعي الكريب في صينية فرن ثمّ اخبزيها لحوالي 10 - 14 دقيقة في الفرن.

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