أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 22 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الاثنين نهارًا:

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





طقس الاثنين ليلًا:

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

- طقس بارد على جنوب سيناء.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط –بورسعيد) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).