Advertisements

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 22 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الاثنين نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الاثنين ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط –بورسعيد) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد
أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر محافظات حالة الطقس الاسكندرية الأرصاد

أخبار تهمك

برشلونة يحبط خطة بيتيس لخطف إيمرسون

منذ ساعتين و 48 دقيقة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

منذ ساعتين و 34 دقيقة

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ يوم

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

خاص - مفاجأة في إصابة محمود الونش

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حلمي طولان يعلن تشكيلة إنبي لمواجهة الاسماعيلي

منذ أقل من نصف ساعة

حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ 7 دقائق

قرار حاسم.. الأهلي يحسم مصير رحيل "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 19 ساعة

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

شبورة وأمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الغد

أمطار على هذه الأماكن.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

بدرجات الحرارة.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الخميس.. وتحذر من هذه الظواهر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

01:51 م

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

12:59 م

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

09:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»