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أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد تُحذر من طقس الغد
الأحد 21/فبراير/2021 - 03:44 م
رقية جمال
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين الموافق 22 فبراير2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الاثنين نهارًا:
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على السواحل الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس دافئ على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الاثنين ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من (الإسكندرية- مطروح- السلوم) على فترات متقطعة (70% تقريبًا).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (رشيد- بلطيم) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (دمياط –بورسعيد) على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.
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