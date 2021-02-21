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بوروسيا دورتموند ضد شالكه 0-4 في الدوري الالماني (تألق هالاند) | ملخص واهداف المباراة (فيديو)

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:42 م
بوروسيا دورتموند ضد شالكه
بوروسيا دورتموند ضد شالكه
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بوروسيا دورتموند ضد شالكه 0-4 في الدوري الالماني (تألق هالاند) | ملخص واهداف المباراة (فيديو)

تمكن فريق بوروسيا دورتموند، من تحقيق فوزًا كبيرًا على مضيفه شالكه بأربعة أهداف مقابل لا شئ، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم السبت على ملعب "فيلتينس آرينا"، في قمة مباريات الجولة الـ 22 من منافسات الدوري الألماني الممتاز "البوندزليجا" 2021.

بوروسيا دورتموند ضد شالكه
استمر التعادل السلبي بين الفريقين حتى الدقيقة 42 قبل أن يسجل الثنائي الخطير جادون سانشو وإيرلينج هالاند ثنائية في 3 دقائق وتحديدا في الدقيقتين 42 و45 لينتهي الشوط الأول 2-0 لأسود الفيستيفاليا.

في الشوط الثاني، أضاف رفائيل جويرو الثالث في الدقيقة 60، بينما اختتم هالاند الأهداف في الدقيقة 79 من عمر المباراة لينتهي اللقاء بفوز أسود الفيستيفاليا.

بهذه النتيجة قفز دورتموند للمركز السادس بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بينما يحتل شالكه بقيادة كريستيان جروس المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

شاهد اهداف مباراة بوروسيا دورتموند ضد شالكه في الدوري


بوروسيا دورتموند ضد شالكه 0-4 في الدوري الالماني (تألق هالاند) | ملخص واهداف المباراة (فيديو)

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