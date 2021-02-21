139 ألفًا و362 حالة إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان

بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بسلطنة عمان 139 ألفًا و362 إصابة، وفقًا بيانات وزارة الصحة.

وقالت الصحة العمانية، في بيان لها، إن إجمالي حالات الشفاء بالسلطنة بلغ 130 ألفا و653 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94 %، بينما بلغ مجموع حالات الوفيات بالسلطنة 1552 حالة، بنسبة 12%.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.