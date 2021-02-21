Advertisements

139 ألفًا و362 حالة إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان

الأحد 21/فبراير/2021 - 03:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بسلطنة عمان 139 ألفًا و362 إصابة، وفقًا بيانات وزارة الصحة.

 

وقالت الصحة العمانية، في بيان لها، إن إجمالي حالات الشفاء بالسلطنة بلغ 130 ألفا و653 حالة؛ لتصل نسبة الشفاء إلى 94 %، بينما بلغ مجموع حالات الوفيات بالسلطنة 1552 حالة، بنسبة 12%.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا سلطنة عمان اصابات كورونا

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من تمديد عقد أجايي

منذ أقل من ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 22 ساعة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ يوم

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 16 ساعة

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 19 ساعة

خاص - مفاجأة في إصابة محمود الونش

منذ ساعتين و 51 دقيقة

حلمي طولان يعلن تشكيلة إنبي لمواجهة الاسماعيلي

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يحبط خطة بيتيس لخطف إيمرسون

منذ ساعتين و 47 دقيقة

حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

منذ ساعتين و 33 دقيقة

قرار حاسم.. الأهلي يحسم مصير رحيل "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

عُمان: تسجيل 1374 إصابة جديدة بكورونا

سلطنة عمان تسجل 1889 إصابة جديدة بكورونا

سلطنة عمان تسجل 1660 حالة إصابة جديدة بكورونا

66 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتونس

البرازيل تسجل 344 وفاة و18479 إصابة جديدة بكورونا

534 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الكويت

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

01:51 م

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

12:59 م

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

09:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»