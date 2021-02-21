انطلاق مبادرة "حلم الأمومة هيبقى أكيد" من مجمع إعلام قنا

شهد مجمع إعلام قنا التابع للهيئة العامة للاستعلامات، صباح اليوم الأحد، انطلاق فعاليات مبادرة "حلم الأمومة هيبقى أكيد" التى تهدف لعلاج العقم وتأخر الإنجاب، والكشف المبكر عن الأسباب، على غرار المبادرات الرئاسية التى تهدف للكشف المبكر عن الأمراض.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور ممدوح أبوالقاسم، وكيل وزارة الصحة الأسبق، والدكتورة منى الشحات، المدرس بكلية الآداب، وسيد حامد، رئيس اتحاد عمال قنا والأقصر، ونادية شوقى، مدير مجمع إعلام قنا، والحسينى عبدالفتاح، مدير إدارة قنا لتعليم الكبار، ولفيف من القيادات المجتمعية.



قالت الدكتورة فاطمة حسن" منسق المبادرة" حلم الأمومة هيبقى أكيد، هي مبادرة إنسانية تطوعية بحتة على كافة الأصعدة والأوجه، فهى مبادرة لتحقيق الحلم الذي طال انتظاره لدى العديد من النساء اللاتي يعانون من العقم الأولي، ولرسم البهجة والفرحة.



وأوضحت منسق المبادرة، بأن المبادرة تأتى استكمالا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن فيروس سي ومن بعدها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات، خاصة أن تأخر الانجاب لا يقتصر ضرره على تأخر الانجاب فحسب بقدر ما أنها تشير إلى وجود أمراض أخرى.



وأشارت حسن، إلى أن المبادرة في الأساس تسعى إلى تحقيق حلم الأمومة لدى السيدات المحرومات من الإنجاب دون أن يخل ذلك بخطة الدولة وجهودًا في تنظيم الأسرة وعلاج مشكلة التضخم السكاني فهي تسير بشكل متوازي مع جهود الدولة في تنظيم الأسرة.



قال الدكتور محمد عبدالمنعم، طبيب نساء وتوليد، إن القضية تتمثل فى تغيير الفكر والوعى بالمشكلة، فمشاكل الحمل لا تتعلق بالسيدات فحسب، لكن هناك مشاكل ذكورة، وهى تمثل حوالى 30 ٪ من مشاكل الإنجاب، أما السيدات فتصل نسبة المشاكل لديهن إلى 45٪، تتعلق بالهرمونات وانسداد قنوات فالوب، وهناك أسباب أخرى العقم غير مفسرة تحتاج لتحاليل وفحوصات أكثر دقة.



وأضاف عبدالمنعم، بأن النظر إلى السيدات على أنهن السبب وحدهم فى عدم الانجاب هى نظرة بعين واحدة، لذلك لابد أن يدرك الرجال أن المشكلة قد تكون منهم وأن وجود خلل لا يطعن فى رجولتهم، وقد يكون التدخين سببا مباشرة فى مشكلة عدم الإنجاب عند الرجال.



فيما قال الشيخ أحمد أبوالوفا، مدير الدعوة بأوقاف قنا، إن المبادرة تهدف إلى إحياء الأمل وعدم الاستسلام أو اليأس، والأخذ بالأسباب وعلى رأسها الدواء، وهو ما تضح جليًا فى تعاليم ديننا الحنيف، ولعل أبرز الآيات التى تحدثت عن ذلك قصة سيدنا زكريا وسيدنا ابراهيم عليهما السلام والبشرى بالولد، وكذلك أحاديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالتداوى من ضمنها" يا عبد الله تداووا، فإن الله لم يضع داءً إلا وضع له شفاء....".



وأشار الدكتور أحمد النقيب، نقيب صيادلة قنا، إلى أن الكشف المبكر الذى يتم قبل الزواج أصبح فى الفترة الأخيرة بمثابة إجراء روتيني لا يتم إلا على الورق فقط فى معظم الحالات، وهو ما يستدعى تفعيل هذا الأمر لتجنب الكثير من الأمراض، مضيفًا بأن النقابة سوف يكون لها دور كبير وداعم للمبادرة للوصول إلى المستهدفين.



وشددت مروة عبدالرحيم" محامية"، على ضرورة بذل مجهود حقيقى فى القرى والنجوع للوصول إلى المستهدفين الحقيقين، لأن تأخر الإنجاب والعقم تسبب فى انهيار الكثير من الأسر وانتشار الطلاق، وما ينتج عن ذلك من قضايا وخلافات فى المحاكم.



وأكد ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، أن الجمعيات سوف يكون لها الدور الأكبر في تنفيذ فعاليات المباظرة، من خلال قدرتها على الوصول إلى كافة المستهدفين بالقرى والنجوع المختلفة بمحافظة قنا.



وأشار يوسف رجب، أخصائي إعلام بالمجمع، إلى أن المبادرة سوف تنطلق خلال الأيام القادمة فى القرى والنجوع المختلفة، بندوات وقوافل مصغرة، لتوعية المستهدفين والتدخل المبكر لعلاج أى مشاكل أو أضرار تكون عائق أمام تحقيق هذا الحلم سواء لدى الرجال أو السيدات.