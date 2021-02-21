لمدة 3 أيام.. أمطار غزيرة ورعدية وموجة برد تسيطر على حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن حالة الطقس خلال 72 ساعة القادمة، حيث تشهد البلاد عدم استقرار في الأحوال الجوية.





وأكدت الهيئة في بيان، أن البلاد تشهد عودة تقلبات الجوية اعتبارا من غدا الإثنين، حيث تزداد فرصة سقوط أمطار متوسطة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى يصاحب ذلك نشاط للرياح يوم الثلاثاء على أغلب الأنحاء.





غدًا الإثنين:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من رشيد وبلطيم.

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم.

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق دمياط وبورسعيد.

يوم الثلاثاء المقبل:

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بالبرد أحيانا على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والسويس.

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من مطروح وسيدى عبد الرحمن والضبعة قد تكون متوسطة لغزيرة على الإسكندرية

أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سانت كاترين ورأس سدر والزعفرانة ورأس غارب والفيوم وبنى سويف والمنيا

يوم الأربعاء المقبل:

تحسن في الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الأربعاء.

أمطار متوسطة: على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورأس سدر وكاترين والطور.

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الزعفرانة راس غارب والغردقة والقصير.



