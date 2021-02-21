حلمي طولان يعلن تشكيلة إنبي لمواجهة الاسماعيلي

اعلن الجهاز الفني لفريق انبي بقيادة حلمي طولان تشكيل الفريق لمواجهة الإسماعيلي ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر بالدوري، والتي يستضيفها ملعب استاد الإسماعيلية في الخامسة مساء اليوم.





ويحتل فريق انبي المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد17نقطة، حققهم اافريق من الفوز في 5 مباريات والتعادل في مباراتين، فيما نال الهزيمة في 3 مباريات.









وضم التشكيل كلا من:





محمود جاد - ابراهيم يحيى - زياد بو غطاس - عبد الرحمن عامر - كريم طارق - محمود غالي - جون اوبوكا - جرجيس مجدي - دينو بيتر - كريم فؤاد - مصطفى عادل.





وعلى مقاعد البدلاء:





عبد العزيز البلعوطي - محمد مرسي - محمود نعيم - ابراهيم جلال - هشام عادل - زياد كمال - احمد قاسم - محمد حتحوت - محمد توكل.