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رئيس البرلمان العربي: مكافحة الإرهاب على رأس أولوياتنا (فيديو)

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:05 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال عادل العسومي، رئيس البرلمان العربي، إن البرلمان العربي يحرص على مد جسور التعاون مع جميع الأطراف خاصة الاطراف الدولية لدعم القضايا العربية؛ لما لها من تأثير على الرأي العام العالمي.

وأضاف "العسومي"، خلال تصريحات تليفزيونية والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن وجود رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولي وما أبداه خلال كلمته يتماشى مع سعي البرلمان العربي نحو إيصال الرؤية الصحيحة نحو دعم القضايا العربية في المحافل الدولية ولدى المسئولين الدوليين.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على رأس أولويات البرلمان العربي.

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