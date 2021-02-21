Advertisements

وست هام يفاجئ توتنهام ويرتقي للمركز الرابع بالبريميرليج

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد لندن الدولي.
ورفع وست هام رصيده إلى 45 نقطة لينتزع المركز الرابع من تشيلسي الذي تعادل مع ساوثهامبتون 1-1 أمس السبت، في الجولة نفسها، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري.
وأنهى وست هام الشوط الأول للمباراة متقدماً بهدف وحيد سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة الخامسة.
وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جيسي لينغارد الهدف الثاني لوست هام قبل أن يرد توتنهام بهدف وحيد سجله لوكاس مورا في الدقيقة 64.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست هام توتنهام الدوري الانجليزي الممتاز

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُحدد مهاجم الأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني

منذ حوالي 19 ساعة

قرار حاسم.. الأهلي يحسم مصير رحيل "كهربا"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تكشف تفاصيل الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

خاص - مفاجأة في إصابة محمود الونش

منذ ساعتين و 53 دقيقة

برشلونة يحبط خطة بيتيس لخطف إيمرسون

منذ ساعتين و 49 دقيقة

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

منذ ساعتين و 35 دقيقة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

بأمر باتشيكو.. الزمالك يتحرك لضم القاطرة البشرية

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ حوالي 22 ساعة

حلمي طولان يعلن تشكيلة إنبي لمواجهة الاسماعيلي

منذ أقل من نصف ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

أفشة يتلقى عرضا خرافيا للرحيل عن الأهلي

منذ يوم

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة مفاوضات بيراميدز لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ 8 دقائق

موضوعات متعلقة

توتنهام يسحق فولهام بثلاثية وليستر يعبر ولفرهامبتون

مانشستر سيتي يواصل مُطاردة صدارة ليفربول بفوز صعب على وست هام

توتنهام يسقط بثلاثية مدوية أمام ساوثهامبتون

توتنهام يبدأ عهد مورينيو بفوز مثير على وست هام بثلاثية

توتنهام يهزم وست هام بثلاثية في الظهور الأول لمورينيو

بالفيديو.. هدف Mohamed Salah في مرمى وست هام يونايتد بالبريميرليج

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:00 م

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

01:51 م

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

12:59 م

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

06:01 م

الأرصاد تُحذر من موجة عدم استقرار بالأحوال الجوية (فيديو)

09:37 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»