وست هام يفاجئ توتنهام ويرتقي للمركز الرابع بالبريميرليج

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي توتنهام بهدفين مقابل هدف في المباراة التي إحتضنها ملعب إستاد لندن الدولي.

ورفع وست هام رصيده إلى 45 نقطة لينتزع المركز الرابع من تشيلسي الذي تعادل مع ساوثهامبتون 1-1 أمس السبت، في الجولة نفسها، بينما تجمد رصيد توتنهام عند 36 نقطة في المركز التاسع بعد أن تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في الدوري.

وأنهى وست هام الشوط الأول للمباراة متقدماً بهدف وحيد سجله ميشيل أنطونيو في الدقيقة الخامسة.

وبعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، أضاف جيسي لينغارد الهدف الثاني لوست هام قبل أن يرد توتنهام بهدف وحيد سجله لوكاس مورا في الدقيقة 64.