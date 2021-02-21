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عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:07 م
تامر أمين
تامر أمين
ميسون أبو الحسن
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وفقًا للمادة 211 من الدستور الصادر عام 2014 والمادة (94) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واللوائح الصادرة تنفيذاً له.

وبعد التحقيق مع الإعلامي تامر أمين في المخالفات المنسوبة له، والممثل القانوني لقناة النهار.

قـــرر

 أولاً: تغريم القناة 250 ألف جنيه وإنذارها بسحب الترخيص حال تكرار المخالفات.

 ثانياً: وقف برنامج آخر النهار الحلقات الخاصة بالإعلامي تامر أمين ومنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين.

 ثالثاً: إحالة البلاغات المقدمة للمجلس إلى النائب العام.

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وقف برنامج تامر أمين قناة النهار تغريم قناة النهار الفجر

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