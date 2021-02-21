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"البياضي" يطالب وزيرة الصحة بمساواة شهداء الأطقم الطبية بشهداء الإرهاب

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:12 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال الدكتور فريدي البياضي عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الصحة، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لمناقشة بيان الوزارة الذي ألقته أمام الجلسة العامة للبرلمان، موجهًا حديثه للوزيرة،: قد لا يكون إنصاف الاطقم الطبية ماديًا مسئوليتك المباشرة لضعف الميزانية المقررة من الحكومة، لكن لا يمكن أن نعفيك من مسئوليتك عن عدم المطالبة بحقوقهم، متابعا"الأطقم الطبية مظلومين أحياءًا وشهداءًا".

وطالب "البياضي، وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بدعم حق الأطقم الطبية في مساواة شهداء ومصابي الوباء بشهداء ومصابي الجيش والشرطة، قائلا: لقد تقدمت بمشروع تعديل القانون الأسبوع الماضي والقانون الحالي يسمح لرئيس الوزراء بإضافة الأطقم الطبية لصندوق دعم الشهداء بناءً على طلب الوزير المختص.

وقال "البياضي" خلال اجتماع اللجنة، مستعد لسحب مشروعي إذا تقدمت الوزيرة بضم الأطقم الطبية وأقرت الحكومة الأمر، مستطردا " مايهمني في النهاية هو إنصاف الأطقم الطبية وليس من قام بالأمر ".

وكان قد تقدم النائب فريدي البياضي، عضو اللجنة العامة لمجلس النواب، بمشروع قانون إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بشأن مساواة شهداء ومصابي الأطقم الطبية بشهداء ومصابي العمليات الارهابية من الجيش والشرطة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا، الثلاثاء الماضي، علي تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018".

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