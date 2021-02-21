"التمساح - أوتوبيس‎" أحدث المدرعات على مستوى العالم مصرية الصنع.. تعرف عليها

التمساح هي عائلة من ناقلات الجند المدرعة المُطوّرة لدى مجمع الصناعات الهندسية التابع لإدارة المركبات بالقوات المسلحة المصرية وبتعاون من مصنع " 200 الحربي إنتاج وإصلاح المدرعات " التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومصنع " قادر للصناعات المتطورة " التابع للهيئة العربية للتصنيع، وذلك لأغراض نقل وخدمة أفراد المشاة بالمناطق والطرق الصعبة، مع مستوى مُتقدّم من الحماية ضد التهديدات المُختلفة.



المدرعة تمساح - أوتوبيس هي عبارة عن أوتوبيس مُدرع 6 * 6 مبني على " تمساح 2 " وهو من فئة مركبات " MRAP " ويستخدم شاسيه من شركة " أورال Ural " الروسية، وتم تطويره خصيصا لنقل الأفراد من وإلى الوحدات وللإجازات في المناطق الخطرة التي تتطلب مستوى متقدم من الحماية.



يبلغ طول المدرعة 9.15 متر وعرضها 2.45 متر، وارتفاعها 3.1.6 متر، ووزنها الكلي بدون حمولة 16 طن، وبالحمولة 21.3 طن.



تبلغ السرعة القصوى للمدرعة 78 كم س، والمدى الأقصى 600 كم س، وهي مزودة بمحرك ديزل 8 سلندر V8، يولد قوة قدرها 240 حصان على 2100 لفة د، مع ناقل حركة يدوي ذو 5 سرعات أمامية و1 خلفية مع ناقل حركة إضافي ذو سرعتين.



تبلغ حمولة الأفراد 2 أساسيين + 24 أخرين، وتمتلك المركبة إطارات ذات نظام نفخ ذاتي، وشاشتي عرض ومكيف هواء خدمة شاقة.



يبلغ مستوى الحماية من الألغام Stanag 4، ويصل مستوى الحناية البالستية للبدن والزجاج إلى BR6 المضاد للطلقات عيار 7.62 * 51 مم، ويمكن إضافة شبكات أمامية وجانبية وخلفية للحماية من قذائف RPG المضادة للدروع، وتوجد فتحتا هروب علويتان، و9 مزاغل جانبية وخلفية لإطلاق النار من داخل المدرعة.

