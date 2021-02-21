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التشكيل الرسمي للإسماعيلي في مواجهة إنبي بالدوري المصري

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:09 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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اعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة البوسني دراجان يوفيتش تشكيل الفريق لمواجهة انبي، وذلك صمن منافسات الأسبوع الرابع عشر بالدوري المصري الممتاز.

ويسعى الإسماعيلي لتعديل وضعه المتأخر بجدول ترتيب الدوري حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد 8 نقاط.

وضم التشكيل كلا من:

حارس مرمي.. محمد فوزي

خط الدفاع .. رضوان الشريفي -  مروان الصحراوي  - احمد كاستلو - محمد هاشم

خط الوسط.. محمد عادل - محمد حسن - محمد صادق - اري بابل 

خط الهجوم.. بينسون شيلونجو - محمد الشامي

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