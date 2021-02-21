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4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

الأحد 21/فبراير/2021 - 04:18 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على توجيه الشكر إلى 4 لاعبين في الفريق الأحمر نهاية الموسم الحالي لعدم الحاجة إلى خدماتهم.

وأبلغ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لجنة التخطيط بالنادي الأهلي عدم حاجته لـ4 لاعبين في الفريق وطلب رحيلهم من النادي سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأخطر موسيماني لجنة التخطيط بعدم رغبته في استمرار الرباعي رامي ربيعة ومروان محسن وأليو بادجي وأنه لا يمانع في رحيل هذا الثلاثي بشكل نهائي.

كما أكد موسيماني صعوبة حصول محمد محمود لاعب الوسط على فرصة خاصة وأنه بعيد عن الملاعب منذ فترة طويلة ولوجود أكثر من لاعب في مركزه وبالتالي طلب رحيله ولو على سبيل الإعارة.

وشدد موسيماني بأن الرباعي لن يعتمد عليهم في الفريق الأحمر وبالتالي فإنه من الأفضل رحيلهم.

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