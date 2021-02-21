الزعيم عادل إمام يكشف حقيقة تصويره لمذكراته صوت وصورة لعمل فني

الزعيم عادل إمام في تصريحات صحفية أن هذه الأنباء ليس لها أساس من الصحة، وأنه لم يفكر في مثل هذا الأمر من قبل.



وكانت آخر أعمال عادل إمام مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاءصادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

انتشرت أنباء في الأيام القليلة الماضية حول تسجيل الزعيم عادل إمام مذكراته صوت وصورة لإقامة عمل فني بها.وكشف