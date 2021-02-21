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أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة معنية بتجديد الخطاب الديني في ربوع جمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى أن تجديد الخطاب يحدث من خلال الدورات التدريبية التي تعقد في أكاديمية الأوقاف في السادس من أكتوبر.

وتابع "طايع"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن هناك ضرورة لرفع يد الدعاء لله أن يزول فيروس كورونا قبل شهر رمضان، لكي نمارس عبادتنا بشكل كامل في المساجد، معقبًا: "علينا أن نشغل نفسنا بالدعاء في شهري رجب وشعبان لكي يرفع عنا الله الوباء"

وعن إقامة صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان، قائلًا: "حتى الآن لا يوجد سيناريو محدد، ولكل حادثة حديث، تعليق صلاة التراويح العام الماضي في المساجد كان ازمة كبيرة، ونتمنى أن تزول هذه الغمة لكي نعود إلى المساجد"

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