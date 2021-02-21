تعرف على مصير صناع عمل مسلسل "الاختيار 2" عقب إصابة أحمد مكي

يواصل المخرج بيتر ميمي تصوير مشاهد مسلسل "الاختيار2"، وذلك عقب إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا.



ويجري صناع عمل المسلسل مسحات للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وخاصة الذين خالطو "مكي" قبل إعلان إصابته.



"الاختيار 2"بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وبشري وإنجي المقدم وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

