وزير القوى العاملة يكشف تفاصيل وثيقة التأمين للعمالة غير المنتظمة والصيادين



وأشار "سعفان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن العمالة الغير منتظمة والصيادين يتعرضون لمخاطر كثيرة، وهذه الوثيقة تضفي اطمئنان للعامل وأسرته، مؤكدا أنهم يستهدفون تأمين العمال خاصة الذين ليس لهم معاش.



وأضاف أن وثيقة التأمين توفر 100 ألف جنيه للعامل غير المنتظم في حالة العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة، ويسمح للعامل الحصول عليها حتى سن 65 عاما، منوها بأن الدولة المصرية قررت الاهتمام بالتغطية التأمينية للعمالةغير المنتظمة دون النظر للتكلفة.



قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه تم تسليم 190 ألف وثيقة تأمين للعمالة غير المنتظمة والصيادين على مستوى الـ 27 محافظة.