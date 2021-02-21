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رئيس هيئة تنشيط السياحة: العالم يتجه نحو السياحة الرقمية

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إنه في إطار إدراك الهيئة للمتغيرات التي فرضتها الظروف الحالية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي جعلت شرائح كبيرة من السائحين والراغبين فى الاستمتاع بمشاهدة المحتوى الترفيهي والثقافي تتجه نحو المنصات الرقمية بأشكالها المختلفة.

جاء ذلك على هامش إقامة وزارة السياحة والآثار غدًا الاثنين 22 فيراير عرض موسيقي بدون جمهور من أمام معبد أبو سمبل للفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who، احتفالًا بتعامد بأبو سمبل.

وأضاف يوسف أن الهيئة أخذت على عاتقها تعزيز وإثراء المحتوى الرقمي للمقاصد والمقومات السياحية المصرية لتحوذ على أنظار ومتابعات شرائح كبيرة من المتابعين ومواكبة التغيرات الجارية،

وذلك من خلال جذب هذا النوع من العروض ومثيلتها وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لها، بما يمكنها من النجاح واظهار صورة مصر السياحية والحضارية بالصورة اللائقة بمصر كبلد سياحي هام علي خريطة السياحه الدولية.

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