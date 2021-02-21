عبدالمنعم مدبولي الحاضر الغائب بموقع تصوير "سقراط ونبيلة"





انتهى صناع فيلم "سقراط ونبيلة" من تصوير كافة مشاهدهم، وبدأ المخرج هشام الشافعي في مرحلة المونتاج والمكساج، استعدادًا لطرح الفيلم بالسينمات خلال العام الجاري.



وقال المخرج هشام الشافعي في تصريحات صحفية له أن روح الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي كانت حاضرة معهم في لوكيشن تصوير الفيلم، حيث قاموا بالإستعانة بمدرسة المدبوليزم وهي من أهم المدارس الكوميدية في الوطن العربي والتي تعتمد علي كوميديا الموقف التي تنتج عن حدث ما، وهذا ما كانوا يحرصون على إظهاره في جميع مشاهد الفيلم .



وأكد هشام الشافعي أن الفيلم يمثل حالة تمثيلية جديدة علي السينما المصرية حاليًا، وأنه قام بتصويره في بعض الأماكن المميزة من بينهم منزل الفنان الراحل صالح سليم في فيلم"الشموع السوداء"، وكذلك في ميدان التحرير، وأحد مراكز الشباب الكبري، مُتمنيًا أن يحقق الفيلم النجاح المرجو وقت عرضه.



فيلم "سقراط ونبيلة" بطولة كل من أشرف عبدالباقي ودينا ومحمد فهيم وسامي مغاوري واحمد فتحي ومحمد جمعه وانتاج اشرف كمال ومنتج فني شريف شحاته.