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أعمال نظافة بمعبدي أبو سمبل استعدادًا لتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:54 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، إن المجلس قام بإرسال فريق عمل متخصص من مرممي منطقة آثار أسوان النوبة للقيام بأعمال النظافة الميكانيكية والكيميائية لمعبدي أبو سمبل.

جاء ذلك في إطار احتفال وزارة السياحة والآثار غدًا الاثنين 22 فبراير من خلال عرض موسيقي بدون جمهور للفرقة الموسيقية الدنماركية الشهيرة Who Made Who، بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبده بأبو سمبل.

وأضاف وزيري أنه تم إزالة الأتربة العالقة ومخلفات الطيور وغيرها، وتهذيب وتقليم الأشجار الموجودة في المنطقة المحيطة بهما والعمل علي التوسع والاهتمام باللاند سكيب الخاص بالمنطقة وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأبو سمبل.

تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بأبو سمبل تحدث مرتين كل عام إحداهما يوم ٢٢ فبراير والأخرى يوم ٢٢ أكتوبر.

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