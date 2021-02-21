Advertisements

طولها 276 مترا.. تعرف على أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
على الرغم من النجاح الذى حققته مصر فى تعزيز مكانتها على خريطة الطاقة العالمية، بفضل جهود الدولة خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، والعودة للتصدير، إلى جانب الاكتشافات الهائلة التى جرى الإعلان عنها تباعا فى قطاع البترول والثروة المعدنية، تواصل الدولة مساعيها من أجل تعزيز مكانتها كمركز إقليمى لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط.

فبفضل البنية التحتية القوية، التى تمتلكتها مصر، وبفضل تشجيع الدولة للاستثمار فى مجالات اكتشافات الغاز، نجحت الدولة المصرية، فى تحقيق خططها التى جاءت فيما وضعته مسبقا من رؤية استراتيجية، ساهمت إلى حد كبير فى تطور صناعة البترول والغاز الطبيعى، بشكل ضخم وسريع، وهو ما أدى إلى نجاح مصر فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز، والاتجاه إلى التصدير، فضلا عن المضى قدما فى تنفيذ خطط طموحة وغير مسبوقة، فى التوسع فى استخدام الغاز على حساب مصادر الطاقة الأخرى، حتى تحقق الاستفادة المثلى من الناحية الاقتصادية، من ثروات مصر الطبيعية، وتعظم القيمة المضافة منها، وهو ما ينعكس فى نهاية المطاف على دعم الاقتصاد القومى، وتوفير النقد الأجنبى، وترشيد النفقات للدولة والمواطن، والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والانبعاثات الضارة.

وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لتداول الغاز والطاقة بمنطقة شرق المتوسط، واستمرارا للتنسيق المستمر بين وزارتى النقل والبترول، أعلن ميناء دمياط استعادة حركة تردد ناقلات الغاز المسال على الميناء مرة أخرى.

فبعد توقف دام طيلة 8 سنوات، استقبلت ميناء دمياط ناقلة الغاز المسال "GOLAR GLACIER".

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" معلومات عن أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط، بعد توقف دام 8 سنوات:

- ناقلة الغاز المسال "GOLAR GLACIER" وصلت إلى ميناء دمياط قادمة من سنغافورة.

- ترفع ناقلة الغاز المسال علم جزر المارشال.

- يبلغ طول الناقلة 276 مترا، وعرضها 45 مترا.

- غاطس الناقلة يبلغ 14 مترا.

- ستقوم الناقلة بشحن 60 ألف طن LNG، بما يعادل 158 ألف متر مكعب.

- تتجه الناقلة إلى دولة بنجلاديش.

من جهته، وجه وزير النقل هيئة ميناء دمياط، بالمتابعة الميدانية لعملية دخول السفينة وتراكيها على الرصيف الخاص بشركة سيجاس، كما وجه برفع حالة الاستعداد وتطبيق كل إجراءات التأمين والسلامة المتبعة أثناء التعامل مع مثل هذه النوعية من السفن، وحتى تراكيها ورباطها برصيف المحطة، وذلك باستخدام القاطرات المملوكة للهيئة ثم متابعة مغادرتها بأمان.

جدير بالذكر، أن محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط تعد أحد أكبر محطات إسالة الغاز فى الشرق الأوسط، وجاء استئناف العمل بالمحطة بعد توقف دام حوالى 8 سنوات.
طولها 276 مترا.. تعرف على أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط
طولها 276 مترا.. تعرف على أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط
طولها 276 مترا.. تعرف على أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط
طولها 276 مترا.. تعرف على أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط
طولها 276 مترا.. تعرف على أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط
طولها 276 مترا.. تعرف على أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط
طولها 276 مترا.. تعرف على أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط
طولها 276 مترا.. تعرف على أول ناقلة غاز مسال تصل ميناء دمياط

أخبار تهمك

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ ثلث ساعة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يُجدد فوزه على راسينج كلوب الإيفواري ويتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

منذ أقل من نصف ساعة

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من مرتضى منصور على اقتراح تبرع الجماهير لتجديد عقد "ساسي"

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. تعرف على أول المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على الموعد النهائي لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ يوم

باريس سان جيرمان يصدم برشلونة

منذ نصف ساعة

جوكر متعدد الوظائف.. الأهلي يتحرك لخطف أولى صفقاته الصيفية

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. براءة رانيا يوسف من تهمة ارتكاب فعل فاضح

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. استهداف موكب وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 27 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

بيراميدز يُجدد فوزه على راسينج كلوب الإيفواري ويتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

08:00 م

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

06:05 م

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

11:00 م

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

04:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»