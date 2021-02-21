حقيقة إصابة كريم عبد العزيز بكورونا عقب إصابة أحمد مكي

يواصل النجم كريم عبد العزيز تصوير مشاهده في مسلسل "الاختيار 2"، وذلك عقب إصابة أحمد مكي بفيروس كورونا المستجد.



وانتشرت شائعات حول إصابة كريم عبد العزيز بفيروس كورونا عقب إصابة أحمد مكي لمشاركتهم في نفس العمل ولكنها مجرد شائعات، حيث لم يصرح أحد بهذه الأخبار.



كما أجرى صناع عمل المسلسل مسحات الخاصة بفيروس كورونا، للتأكد من عدم إصابتهم بكورونا وخاصة المخالطين لـ"مكي".



"الاختيار 2" بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وبشري وإنجي المقدم وآخرون، وهو من تأليف هاني سرحان ومن إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

