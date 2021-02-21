الرئيس الجزائري يوقع مرسومًا بحل البرلمان

أعلن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأحد، توقيع مرسوم رئاسيا بحل المجلس الشعبي الوطني استعدادًا لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وكان الرئيس الجزائري قد ‏اعلن الخميس الماضي، عن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، بجانب إجراء تعديلًا حكوميًا يشمل القطاعات المقصرة.

واتهم رئيس الجمهورية في خطابه الاسبوع الماضي بعض الجزائريين بالسعي إلى بيع الوطن بثمن بخس، مشيرا إلى أنهم أدمجوا في الدستور كل ما طالب به الحراك.