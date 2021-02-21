بيراميدز يُجدد فوزه على راسينج كلوب الإيفواري ويتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

تأهل بيراميدز رسميا إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية بعدما جدد فوزه على فريق راسينج كلوب أبيدجان بطل كوت ديفوار بهدفين دون رد في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد على ستاد الدفاع الجوي في إياب دور الـ32 التكميلي من البطولة.





وسجل هدفي بيراميدز كلا من دييجو رولان في الشوط الثاني، ورمضان صبحي في الشوط الثاني.





وجاء تأهل بيراميدز لدور المجموعات بعدما تخطى عقبة نظيره راسينج كلوب أبيدجان بأربعة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.