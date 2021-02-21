باريس سان جيرمان يصدم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى ضربة جديدة أثناء مطاردته للإسباني خوان بيرنات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن عقد بيرنات مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل ويسعى برشلونة للتعاقد مع النجم الإسباني مجانًا لكن باريس سان جيرمان هدد خطة النادي الكتالوني بتقديم عرض جديد لبيرنات من أجل الاستمرار في صفوفه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لن يقوم باستثمارات كبيرة في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لذلك تعتبر صفقة بيرنات مثالية لخطط البلوجرانا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أشبيلية انضم مؤخرًا إلى سباق التعاقد مع بيرنات ووضع النجم الإسباني ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن بيرنات يركز على العودة للمشاركة في المباريات خلال الأسابيع المقبلة ثم سيحسم قراره سواء بالتجديد مع باريس سان جيرمان أو المفاضلة بين عرضي برشلونة وأشبيلية.