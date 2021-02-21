حسن الرداد يطلب الدعاء لوالدته

طالب الفنان حسن الرداد من جمهوره الدعاء لوالدته وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "الرداد" تعليقا قائلا: "ارجو الدعاء لأمى المغفور لها بأذن الله السيدة فادية الرداد".



يذكر أن آخر أعمال حسن السينمائية طرحه لفيلم "تؤام روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي حول قصة حب بين رجل وامرأة وتواجههم العديد من المشكلات التي تجعل حبهم مستحيل تحقيقه على أرض الواقع.







"تؤام روحي" بطولة حسن الرداد، عائشة بن أحمد، أمينة خليل، بيومي فؤاد، رجاء الجداوي، حنان سليمان، تأليف أماني التونسي، إخراج عثمان أبو لبن.