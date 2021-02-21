" الزين "يتقدم باستقالة رسمية لشبان قنا والادارة ترفض

تقدم كمال الزين المدير الفني لفريق نادي الشبان المسلمين بقنا باستقالته رسميا من تدريب الفريق، عقب مباراة الفريق الاخيرة امام نادي قنا، والتي انتهت بفوز الاهلي بهدف نظيف.



وعلم "الفجر الرياضي" من مصادره داخل نادي الشبان المسلمين بقنا، ان المدير الفني تقدم باستقالته رسميا ولكن مجلس إدارة النادي مازال متمسكا بالمديرالفني، ويبذل قصارى جهده لاقناعه بالاستمرار في قيادة الفريق.



واشار المصدر الي ان المدير الفني قام بغلق التليفون الخاص به مما يصعب علي إدارة النادي التواصل معه، مؤكدا علي ان هناك نية من المجلس للتوجيه لمنزل المدير الفني لاقناعه بالتراجع عن قرار الاستقالة.



يذكر ان فريق نادي الشبان المسلمين بقنا يحتل المركز التاسع بجدول المجموعة الاولي في دوري القسم الثاني برصيد 17 نقطة.