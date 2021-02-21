أشرف عبد الباقي يوجه رسالة لمحمد هنيدي لحضوره مسرحية "صباحية مباركة"

حضر الفنان محمد هنيدي عرض مسرحية "صباحية مباركة" حيث شارك أشرف عبد الباقي صورة جمعته به من عرض المسرحية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وكتب "عبد الباقي" قائلا: "نورتنا يا هنيدي في صباحية_مباركة وضحك من القلب".





مسرحية "صباحية مباركة"، من بطولة على ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني،وملك ياسر، ونيللى محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وصميدة، وجابر فراج، وهانى فاروق، وضحى نصرالدين، والاء علي، ونيرةعارف، وعلى المصري، ومصطفى ناجى.