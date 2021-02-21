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تونس تسجل أول وفاة بسلالة محلية لكورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
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أعلنت تونس، اليوم الأحد، عن تسجيل أول وفاة بسلالة محلية متحورة لفيروس كورونا تم الإعلان عن اكتشافها.

وقال رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، الهاشمي الوزير: "المتوفي يبلغ من العمر 70 عاما، وبين اختبار الكشف عن الفيروس أنه حامل لسلالة محلية جديدة لكورونا".

وأشار إلى أن "المتوفى يعاني من عدة أمراض مزمنة من بينها السكري وضغط الدم والقلب"، مؤكدا بأن "المتوفى هو أحد حالتين تم اكتشاف إصابتهما بالسلالة المحلية، والمصاب الثاني هو شاب يبلغ من العمر 17 عاما".

وذكر أن فريقا من الباحثين سينجز عملية تشخيص جيني كاملة للتعرف على خصائص هذه السلالة".

وتابع قائلا: "تحولات الفيروس أدت إلى ظهور السلالة الجديدة التي لا يعرف إلى حد الآن مدى انتشارها وخطورتها".

وشهد العالم مؤخرا الإعلان عن عدة سلالات متحورة من كورونا أبرزها البريطانية والجنوب إفريقية.

وتعوّل تونس بشكل كبير على المانحين الدوليين ومنهم البنك الدولي الذي يشترط حصول اللقاح على التراخيص اللازمة من منظمة الصحة العالمية لتمويل عملية جلبه.

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