أرباح شركات الاتصالات السعودية ترتفع 8.5% بالعام 2020 إلى 12 مليار ريال

أظهرت إحصائية ارتفاع الأرباح المجمعة لشركات الاتصالات السعودية المدرجة في سوق الأسهم المحلية "تداول" بنسبة 8.5% خلال عام 2020 على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 947 مليون ريال عن أرباح العام 2019.

ووفقا للإحصائية، تستند لإفصاحات الشركات على السوق المالية السعودية- "تداول"، حققت 3 شركات مدرجة بالقطاع تنتهي سنتها المالية في ديسمبر من كل عام أرباحاً صافية بلغت قيمتها 12.133 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل أرباح سجلتها في عام 2019 بقيمة 11.186مليار ريال.

ويضم قطاع الاتصالات في البورصة السعودية 4 شركات، من بينها 3 شركات سنتها المالية منتظمة تنتهي بنهاية كل عام ميلادي وهي: "الاتصالات السعودية"، و"زين السعودية" و"موبايلي"، فيما تختلف السنة المالية للشركة الرابعة وهي اتحاد عذيب للاتصالات "جو" والتي تنتهي بنهاية مارس من كل عام.

وبحسب البيانات المالية للشركات فقد تصدرتهم شركة "س تي سي " من حيث قيمة الارباح حيث أعلنت عن ارتفاع صافي الأرباح بالعام 2020، نحو 3.94% مقارنة بالعام السابق إلى 11.09 مليار ريال في عام 2020، مقابل 10.67 مليار ريال لعام 2019، موضحة أن ارتفاع صافي الأرباح السنوية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات، إلى جانب تسجيل إيرادات أخرى، ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم.

واحتلت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، الاكثر ارتفاعاً من حيث النسبة ليقفز صافي الأرباح خلال عام 2020، مقارنة بالعام 2019، في ظل نمو الإيرادات وتراجع المصروفات بنحو 2426% بالعام الماضي إلى 783 مليون ريال مقابل حوالي 31 مليون ريال للعام السابق.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، الذي جاء نتيجة نمو مبيعات البيانات ومبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

وبينت أن ارتفاع صافي الربح يعود كذلك إلى انخفاض مصاريف التمويل؛ نتيجة لجهود الشركة في تخفيض مصاريف التمويل وذلك بإعادة تمويل جزء كبير من القروض القائمة بنهاية العام 2019م، إضافة إلى الانخفاض في معدل الفائدة.

من جانبها كشفت النتائج المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، عن تراجع صافي الأرباح بنسبة 46.39% خلال عام 2020، مقارنة بالعام 2019؛ نتيجة تداعيات كورونا إلى نحو 260 مليون ريال بالعام الماضي، مقابل 485 مليون ريال للعام السابق.

وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض الإيرادات؛ نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة إلى اقتصار الحج على حجاج الداخل بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الانتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020، مبينة أنها تمكنت من تقليص التأثير السلبي على صافي الربح عبر تخفيض المصاريف التشغيلية بمبلغ 136 مليون ريال.

ولفتت "زين السعودية" إلى أنها تمكنت من تخفيض خسائرها المتراكمة إلى 54 مليون ريال بنهاية 2020 تمثل 0.6% من رأسمالها البالغ 8.987 مليار ريال؛ نتيجة تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 1.35 مليار ريال.





1.307 مليار ريال أرباح شركات القطاع بالربع الرابع

وعلى صعيد أرباح شركات القطاع خلال الربع الأخير من 2020 فقد قفز بنسبة 79%، ليصل صافي الربح إلى 2962 مليار ريال مقابل 1655 مليار ريال عن عام 2019 بزيادة تعادل 1307 مليون ريال.

وكشفت النتائج ارتقاع صافي ارباح شركة اس تي سي بعد الزكاة والضريبة، بالربع الرابع من عام 2020 إلى 2.68 مليار ريال مقارنة بحوالي 2.32 مليار ريال للربع المماثل من عام 2019.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح بالربع الأخير من العام إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات، إلى جانب انخفاض المصاريف التشغيلية نتيجة انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية.

وفي المقابل تراجعت أرباح شركة زين السعودية إلى 36 مليون ريال، مقابل 105 مليون ريال عن الربع نفسه من العام 2019 بنسبة 65.71%.

81 مليار ريال اجمالي ايرادات شركات الاتصالات

وأظهرت الإحصائية، ارتفاع إيرادات شركات الاتصالات السعودية المدرجة 6.18% خلال 2020 بقيادة شركة "إس تي سي" والتي استحوذت على 73% من إيرادات القطاع الفصلية، حيث بلغ إجمالي إيرادات الشركات الثلاث 81 مليار ريال، مقابل 76.204 مليار ريال إيراداتها في 2019.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من نمو إيرادات شركة الاتصالات "إس تي سي" التي ارتفعت بنسبة 8.43%، الى 58.95 مليار ريال مقابل 54.37 مليار ريال في عام 2019.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح السنوية يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات، إلى جانب تسجيل إيرادات أخرى، ناتجة عن بيع الحصة المباشرة في شركة كريم.

كما ارتفعت ايرادات شركة " موبايلي" خلال 2020 بنسبة 4.43% لتصل الى 14 مليار ريال مقارنة بـ13.450 مليار ريال في عام 2019، موضحة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، الذي جاء نتيجة نمو مبيعات البيانات ومبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة، إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

وسجلت شركة زين السعودية انخفاضاً في الايردات بنسبة 5.6% الى 8 مليار ريال ؛ وعزت الشركة تراجع صافي الأرباح إلى انخفاض الإيرادات؛ نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة إلى اقتصار الحج على حجاج الداخل بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الانتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020.

وبينت أنها تمكنت من تقليص التأثير السلبي على صافي الربح عبر تخفيض المصاريف التشغيلية بمبلغ 136 مليون ريال.

ولفتت "زين السعودية" إلى أنها تمكنت من تخفيض خسائرها المتراكمة إلى 54 مليون ريال بنهاية 2020 تمثل 0.6% من رأسمالها البالغ 8.987 مليار ريال؛ نتيجة تخفيض رأسمال الشركة بمبلغ 1.35 مليار ريال.