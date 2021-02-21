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الراجحي بطل ثاني جولات كأس العالم

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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توّج المتسابق السعودي يزيد الراجحي، اليوم الأحد، بطلاً لرالي دبي الصحراوي لأول مرة، وأسفرت منافسات فئة الدراجات النارية (فيم) عن فوز الدراج البريطاني المقيم في الإمارات سام سميث على متن دراجة كيه تي إم بلقب هذه الفئة، بينما فاز الدراج الإماراتي منصور السويدي بلقب فئة دراجات الكوادس بالدفع بأربع عجلات على متن دراجة كوادس ياماها.

وفاز الراجحي، بلقب الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية للسيارات مع ملاحه البريطاني مايكل أور على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف بفارق 33 دقيقة و49 ثانية عن أقرب منافس إماراتي الشيخ عبدالله القاسمي وملاحه الألماني ديرك فون زيتزيفيتس بسيارة فريق أبوظبي ريسينغ بيجو 3008 دي كيه آر.

وبعد أن هيمن الراجحي على القسم الأول من الرالي بفارق 21 دقيقة، واصل سيطرته على الطليعة عبر القسم الثاني مرحلة الشركة العربية للسيارات نيسان البالغ مسافتها 194 كم وأقيمت في صحراء القدرة بدبي. وانتزع القاسمي المركز الثاني من السعودي ياسر بن سعيدان وملاحه اليكس كوزميش بعد أن اصطدم بسيارة سعيدان الميني جون كوبر وركس رالي التي حلت في المركز الثالث.

وقال الراجحي: "لقد كان رالي دبي الصحراوي جيدا لنا بعد أسبوع من الحظ السيئ في رالي داكار. لقد كان الرالي صعبا وتعلمنا الكثير خلال اجتياز مراحله".

وأضاف: "لم نضغط كثيرا اليوم وقدنا لبعض الوقت بعجلتين، وقام ملاحي مايكل بعمل رائع. لقد تمتعت حقا بهذا الرالي وقد أتينا لنقدم الدعم والمساندة للمنظمين خلال أوقات جائحة كوفيد-19".

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