محافظ الأقصر يعتذر لمواطني عاصمة السياحة بشأن أزمة انقطاع المياه



واشار "ألهم" الى انه انتهى الرأي الى ندب كلا من المهندس رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، ودمهندس محمدحسن عبد الرازق استاذ الهندسة بجامعة عين شمس كإستشارى، وعدد من مسئولى الشبكات والكهرباء والميكانيكا لللإنتقال والمعاينة والإطلاع على الرسومات الهندسية الخاصة بالشبكات الممتدة بالمناطق الواقع بها الاعطال والتسريب بالخطوط، وتستهدف اللجنة تحديد مدى مطابقة الشبكات المصممة فعليا مع الرسومات الهندسية المعتمدة من عدمه مع ضرورة وضع الحلول العاجلة للقضاء على تلك المشكلة وفى حالة وجود أي مخالفة سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتسببين فى هذه الاعطال.



ومن المقرر وصول اللجنة، غدا الإثنين مع توجهها فور وصولها الى موقع العطل بالخط الرئيسي.



وتقدم محافظ الاقصر وكافة المسؤولين بتكرار الاعتذار للسادة المواطنين لتحملهم فترة انقطاع المياه.

أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تواصل مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بشأن أزمة المشاكل المتعلقة بمياه الشرب بمدينة الأقصر.وطالب محافظ الأقصر، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بتشكيل لجنة فنية تكون مهمتها الوقوف على سبب المشاكل المتعلقة بخطوط مياه الشرب بمدينة الأقصر على مدار الأيام السابقة، والتى أدت الى إنقطاع المياه لساعات طويلة وتضرر المواطنين جراء ذلك.