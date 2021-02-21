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مكلارين تعلن الكشف عن سيارتها الهجينة "أرتورا"

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:27 م
بوابة الفجر
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كشفت مكلارين عن سيارتها الجديدة "أرتورا"، وتحمل السايرة  العلامة البريطانية الفاخرة والرياضية مع تصميم عصري يحافظ على هوية الشركة مع المزيد من التفاصيل الدقيقة.

كما أنها ترتكز أرتورا على قاعدة عجلات خفيفة الوزن من الكربون فايبر وتحمل محركات هجينة تشمل محرك 3.0 لتر V6 ومحرك كهربائي مع رزمة بطاريات تزود السيارة بطاقة كهربائية كافية لمدى 50 كيلومتر.

عند العمل بالبنزين ستحصل السيارة على قوة 577 حصان، وعند إطلاق القوة الكاملة للنظام الهجين ستوفر 671 تحت تصرف السائق وبفضل وزنها البالغ 1,467 كيلوغرام فقط مع النظام الهجين المتطور يمكن أن تقدم السيارة معدل غير مسبوق من توفير الوقود يصل لـ5.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

أما تسارع 0-100 كم/س فيبلغ 3 ثوان فقط. توفر أرتورا ناقل حركة جديد ثنائي الكلتش من 8 سرعات أمامية، وبدلاً من الترس العكسي فسوف يقوم المحرك الكهربائي بالمهمة..

ويشار إلى أن المحرك الكهربائي الذي قدمته مكلارين يعتبر الأول من نوعه إذ يوفر تدفق كهربائي محوري، ينتج المحرك 100 حصان بالرغم من وزنه البالغ 15 كيلوغرام فقط.

وعن الأسعار فتبدأ من 225 ألف دولار أمريكي مع توفر عشرات الألوان الخارجية الأساسية وتوفر الطلبات الخاصة أيضاً بأسعار إضافية، وبدأت مكلارين بالفعل باستقبال حجوزات العملاء ومن المتوقع أن تبدأ بتوصيل السيارات في الربع الأخير من العام الجاري.

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