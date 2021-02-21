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بعد عام ونصف.. الأهلي يكشف موعد عودة كريم نيدفيد

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، خدمات نجم الفريق، عقب غياب دام لأكثر من عام ونصف العام.

 

وكشف مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة، أن كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، سيبدأ المشاركة في التدريبات الجماعية بداية من يوم الخميس المقبل.

 

وأضاف: "اللاعب أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي، وتعافى بشكل كامل من إصابة رشح الركبة والذي خضع بسببها لعمليتين جراحيتين في العاصمة الألمانية برلين".

 

وكان نيدفيد تعرض للإصابة في غضروف الركبة في نهاية الموسم قبل الماضي، غاب على إثرها طوال المدة الماضية عن مشاركات الفريق.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، عصر بعد غدٍ الثلاثاء على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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