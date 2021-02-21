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أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد التأهل لمجموعات الكونفدرالية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:30 م
بوابة الفجر
ولاء حسني
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قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز مرة أخرى على راسينج كلوب بهدفين دون مقابل وتأكيد التأهل لدور المجموعات، موضحا أن الأداء كان جيدا في دقائق كبيرة، مشددا على أن التركيز الآن منصب على لقاء الجونة المحدد له الخميس في الدوري لأنه مهم في المشوار المحلي بعد انتهاء المهمة الأفريقية بشكل مؤقت حاليا.


أوضح أن عدد كبير من المصابين في مرحلة استشفاء وتأهيل ومع دخول الفريق في مرحلة صعبة من المنافسة في الدوري والكونفدرالية وكأس مصر فإنه يحتاج كل العناصر ويتمنى أن يستعيد كل الفريق وكل القوة الضاربة، خاصة وأن المشوار صعب ويحتاج لجميع اللاعبين.

 

شدد على أن الموسم ما يزال طويلا وهناك مباريات مهمة وبحاجة للجميع والكل سيحصل على الفرصة، وموجها الشكر لجميع لاعبيه على الأداء المميز ولكنه يطمع في أداء أفضل في المرحلة المقبلة وتحقيق المزيد من الانتصارات محليا وقاريا.

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