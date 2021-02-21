برأسية سترلينج.. مانشستر سيتي يحقق فوز مُثير على أرسنال بالبريمرليج

حقق مانشستر سيتي فوز مُثير على نظيره أرسنال بنتيجة 1-0، اليوم الأحد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.









سجل هد مانشستر سيتي المهاجم رحيم سترلينج برأسية سكنت شباك أرسنال في الدقيقة الثالثة بعد عرضية رائعة من رياض محرز.









وبذلك الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 59 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق 10 نقاط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.





بينما تجمد رصيد نادي أرسنال عند النقطة 34 في المركز العاشر من ترتيب الدوري الإنجليزي.



