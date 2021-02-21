Advertisements

الشؤون الحكومية بـ "كاوست" تحصد جائزتين على مستوى الخليج

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

حصدت إدارة الشؤون الحكومية في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" الجائزة الذهبية والفضية من جائزة الخليج لتجربة العميل على مستوى الخليج العربي.

 

ونالت " كاوست " الجائزة الذهبية في فئة "مشاركة الموظفين وإسعادهم"، بينما حصدت الجائزة الفضية في فئة "الموظفون ركيزة العمل" حيث جرى اختيار الفئتين وتقديمهما للجائزة بناء على مبادرة تطوير رأس المال البشري التي تدار من وحدة إدارة العمليات في قسم الشؤون الحكومية حيث تركز هذه المبادرة على التعليم والتطوير واللياقة البدنية والرفاهية والسعادة للموظفين.

 

وعبر نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» للشؤون الحكومية والأمن سليمان الثنيان، عن سعادته بفوز إدارة الشؤون الحكومية بالجامعة بالجائزتين، مؤكداً أن هذا التتويج يأتي لتعزيز مكانة الجامعة عالمياً، وأنها لا تمضي قدماً في مجالات الأبحاث والكشوفات العلمية وحسب، بل تحقق صدارة عالمية في مجال بيئة العمل والأنظمة الداخلية وتحقيق أقصى درجات الرفاهية للموظفين.

 

يذكر أن إدارة الشؤون الحكومية بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، كانت قد حازت أخيراً على الجائزة الفضية ضمن فعاليات توزيع جوائز ستيفي في الشرق الأوسط في نسختها الأولى وذلك في أغسطس الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاوست جوائز الخليج

أخبار تهمك

باريس سان جيرمان يصدم برشلونة

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيراميدز يُجدد فوزه على راسينج كلوب الإيفواري ويتأهل لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية

منذ ساعة و 19 دقيقة

4 نجوم خارج الأهلي بأمر من موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من مرتضى منصور على اقتراح تبرع الجماهير لتجديد عقد "ساسي"

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يُخطط للتعاقد مع "صاروخ" المنتخب المصري

منذ يوم

جوكر متعدد الوظائف.. الأهلي يتحرك لخطف أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عام ونصف.. الأهلي يكشف موعد عودة كريم نيدفيد

منذ أقل من ساعة

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. استهداف موكب وزير داخلية حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

منذ حوالي 5 ساعات

نداء عاجل من وزارة الصحة للمواطنين بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على الموعد النهائي لمباراة الأهلي وسيمبا بدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. تعرف على أول المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي في الصيف

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية| تدشين أول مركز لصناعة وتطوير اللقاحات في الشرق الأوسط بجامعة "كاوست"

وظائف شاغرة بجامعة الملك عبد الله

"كاوست" تواصل استقبال زوار "موسم جدة" في معرض الأحياء البحرية

"مسك الخيرية" تعزّز تنافسية الشباب السعودي للالتحاق بأفضل الجامعات عالمياً

وزير الاتصالات: شراكتنا مع "كاوست" لتعزيز الاقتصاد الرقمي

"كاوست" في مؤتمر الطاقة العالمي الـ 24 في أبوظبي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:07 م

أول تعليق من "الأوقاف" على إقامة التراويح بالمساجد في رمضان

نجم منتخب مصر يختار الانتقال إلى الأهلي ويرفض الزمالك

11:00 م

بعد عام ونصف.. الأهلي يكشف موعد عودة كريم نيدفيد

08:30 م

السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن هيئة قناة السويس

06:05 م

عاجل.. وقف برنامج تامر أمين شهرين.. وإحالة البلاغات المُقدمة للنائب العام

04:07 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة ومى سمير يكتبان: كورونا إلى الأبد

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات من بر مصر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية.. السادات والفاليوم «1»