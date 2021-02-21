الأرصاد: أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على القاهرة الثلاثاء

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن العالم كله يعاني من التقلبات الجوية التي باتت أكثر حدة وعنفًا.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها مصر خلال 48 ساعة المقبلة.



انخفاض درجات الحرارة



ولفت إلى أن هناك أمطارًا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا يصاحبها بعض البرد في الضبعة، والإسكندرية، ومطروح، ومعظم أنحاء الجمهورية يوم الثلاثاء، لافتًا إلى أنه من المتوقع وجود فرص سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة يتخللها حبات برد على بعض مناطق القاهرة يوم الثلاثاء المقبل.



وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك نشاطات للرياح خلال اليومين المقبلين، لكنه يكون أخف حدة من تلك التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، مع انخفاض الحرارة درجتين عن المعدلات.

