النيابة الإدارية تكشف تفاصيل التحقيقات في عقار فيصل المحترق



وأشار "سمير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن التحقيقات كشفت عن مجموعة من المخالفات منها أن العقار مبني بدون ترخيص، وعلى أرض زراعية، ومتعدي على حرم الطريق، ومخالف لقيود الارتفاع.



ونوه بأنه ثبت أن هناك قرارات إزالة صدرت بحق العقار ولكن لم تنفذ، فضلا على أن العقار بالكامل يسرق تيار كهربائي، وكل الوصلات الكهربائية عشوائية.



وأعلن المتحدث باسم النيابة الإدارية، أنه تقرر فتح التحقيق في وضع الـ 11 عقار المجاور لعقار فيصل، وإذا ثبت أن هناك مسئول متورط في حدوث مخالفات حتى وإن كان تم إحالته للمعاش سيتم محاسبته..



كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، تفاصيل التحقيقات في برج فيصل المحترق، موضحا أنه تم تشكيل لجنة من 4 جهات لضمان تغطية التحقيقات لكافة جوانب الواقعة.