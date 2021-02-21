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الخارجية اليونانية: سنوقع على اتفاقية لنشر منظومة صواريخ "باتريوت" مع السعودية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
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 قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن بلاده على وشك التوقيع على اتفاقية ستسمح لوحدة صواريخ «باتريوت» اليونانية للدفاع الجوي بالانتشار في المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب قناة «سي إن إن» الأمريكية، مضيفًا أثناء مناقشة مشروع قانون جديد لوزارة الخارجية في البرلمان، أن «هذا السلاح الدفاعي سنعطيه للسعودية»، وأن بلاده «لم ولن تنتهج سياسة عدوانية».

 

وتعد صواريخ باتريوت الأمريكية الصنع واحدة من أحدث الصواريخ المضادة للطائرات والصواريخ الباليستية، وكان الاتفاق، الذي يجري إعداده منذ أشهر، على وشك توقيعه في يناير 2020، في اجتماع بأثينا مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

 

بعد الاجتماع، قال دندياس: «اكتسبت علاقاتنا الثنائية مع المملكة العربية السعودية، ديناميكية خاصة»، متابعًا: «بالنسبة لليونان، هذا خيار استراتيجي، بالنظر إلى أن المملكة العربية السعودية بلد مهم للغاية ليس فقط في شبه الجزيرة العربية ولكن أيضًا في المنطقة الأوسع».

 

واختتم: «اتفقنا مع نظيري السعودي على البقاء على اتصال دائم والعمل معا كعوامل استقرار في المنطقة».

 

وأثناء مناقشة مشروع القانون في البرلمان، أثار الوزير مسألة زيادة ميزانية وزارة الخارجية والتغطية التأمينية للدبلوماسيين العاملين في دول خارج الاتحاد الأوروبي، وأكد نيكوس ديندياس، أن وزارة الخارجية كانت دائمًا مستهدفة من التخفيضات التي أدت إلى وجود ميزانية صغيرة.

 

وقالت عضو البرلمان ووزيرة الخارجية السابقة دورا باكويانيس: «عندما نعطي الأموال التي نقدمها للتسليح، أعتقد أنه يمكن تخصيص نسبة صغيرة جدًا من هذه الأموال لزيادة ميزانية وزارة الخارجية»، مشيرة إلى أنه من الأمور الحاسمة في اللحظات الحرجة هو دخول وزارة الخارجية في المعركة ثم وزارة الدفاع.

 

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