10 اتحادات رياضية تنتخب مجالس إداراتها "عن بعد"

تنطلق غداً -على مدى يومين- المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.‏

وتعقد مرحلة الاقتراع "عن بعد" من خلال المنصة الإلكترونية عند التاسعة صباحاً لاتحادات: (كرة الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى)، على أن تقام بعد غدٍ الثلاثاء انتخابات اتحادات: (كرة اليد، وكرة الطائرة، والدراجات، والتايكوندو، وكرة السلة), فيما سيتم نقل الحدث عبر حساب اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تويتر.