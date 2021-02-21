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10 اتحادات رياضية تنتخب مجالس إداراتها "عن بعد"
الأحد 21/فبراير/2021 - 08:46 م
الفجر السعودي
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تنطلق غداً -على مدى يومين- المرحلة الأخيرة لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الانتخابية 2021-2024م.
وتعقد مرحلة
الاقتراع "عن بعد" من خلال المنصة الإلكترونية عند التاسعة صباحاً
لاتحادات: (كرة الطاولة، والسباحة، والتنس، والكاراتيه، وألعاب القوى)، على أن
تقام بعد غدٍ الثلاثاء انتخابات اتحادات: (كرة اليد، وكرة الطائرة، والدراجات،
والتايكوندو، وكرة السلة), فيما سيتم نقل الحدث عبر حساب اللجنة الأولمبية العربية
السعودية في تويتر.
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