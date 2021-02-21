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ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة في بعض الصدليات بالقليوبية

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شن التفتيش الصيدلي بالقليوبية، اليوم الأحد، حملة مكثفة على الصيدليات بشبين القناطر لمتابعة مدى التزامها بالأدوية.

جاءت الحملة برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتوجيهات مدير عام الصيدلة الدكتورة ألفت السيد، ومدير إدارة التفتيش الصيدلي الدكتورة ڤيڤيان هنري، وذلك فى إطار متابعة السوق الدوائي في ظل الظروف الراهنة في مكافحة فيرس كورونا وفي إطارجهود وزارة الصحة.

أسفرت الحملة عن عن ضبط عدد من الأدوية المهرب، والغير مسجلة بوزارة الصحة، وغير مصرح بتداولها داخل القطر المصري، تشمل عدة أصناف في صورة أكثر من 100 قرص و8 زجاجات، و23 كيس، و8 لبان، وجرى تحريز كافة الأصناف، واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القائمين بالحملة.

قاد الحملة رئيس قسم التفتيش الصيدلي، والصيادلة سحر حسن، مروة الوكيل، أمانى أحمد، ونشوة عبد الكريم.

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