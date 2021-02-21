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أول فيديو للحظة تعرض موكب وزير الداخلية الليبي لهجوم مسلح فى طرابلس

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:49 م
بوابة الفجر
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نشرت قناة "العربية"، مقطع فيديو يرصد لحظة إطلاق نار على موكب وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحى باشاغا، الذى نجا من محاولة اغتيال اليوم الأحد، فى العاصمة الليبية طرابلس.

 

 

وأظهرت اللقطات الاشتباكات بين المهاجمين التابعين للميليشيات المسلحة بمدينة الزاوية والموالية لرئيس المجلس الرئاسى فايز السراج، والحرس المرافق للوزير وتبادل إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وقد استمرت هذه الاشتباكات عدة دقائق، وسط انتشار عشرات الآليات المسلّحة.

 

وقالت وزارة الداخلية إن فتحى باشاغا تعرض إلى محاولة اغتيال خلال رجوعه إلى مقر إقامته بمنطقة جنزور غرب طرابلس، حيث قامت سيارة مصفحة بفتح النار مباشرة على موكبه، مما نتج عنه تعرّض عنصر الحراسات المرافق للوزير لإصابة ووفاة أحد المهاجمين وإصابة اثنين منهما.

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