الإسكان الاجتماعي: نوفر وحدات سكنية للمواطن "يدخلها ويسكن على طول"

قالت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن آخر إعلان تم طرحه كان يضم 125 ألف وحدة سكنية على مستوى 16 مدينة لمحدودي ومتوسطي الدخل.



وأشارت "عبدالحميد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن عدد المتقدمين لهذه الوحدات بلغ 610 ألف مواطن وهو مايستلزم تمويل إضافي وأراضي إضافية لاستيعاب الحاجزين المنطبق عليهم الشروط.



واوضح أن الدعم النقدي يصل إلى 60 ألف جنيه بخلاف دعم المرافق الذي يصل إلى 40 ألف جنيه لمحدودي الدخل، معلقا: "تقريبا الدعم يصل إلى 100%.. الوحدة اللي بنبعها 310 ألف جنيه تكلف الدولة 600 ألف جنيه".



وأضافت أنهم يراقبون الوحدات للتأكد أن من حصل عليها يقطن بها ويستفاد منها، ومن يثبت عدم احقيته يتم سحب الوحدة منه، ويتم إتخاذ إجراءات قانونية ضده، معلقة: "بنوفر وحدات سكنية للمواطن يدخلها ويسكن على طول".

