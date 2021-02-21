وصول بعثة الزمالك إلى السنغال استعداداً لمواجهة تونجيث بدوري أبطال إفريقيا

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى السنغال استعدادا لخوض مواجهة تونجيث بدوري أبطال إفريقيا.









ويستعد الزمالك لمواجهة تونجيث السنغالي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا علما بأنه تعادل في الجولة الأولى سلبيا أمام مولودية الجزائر.









وأعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة إلى السنغال، استعدادا لمواجهة فريق تونجيت، المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.





وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-





حراسة المرمى : محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.





خط الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.





خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.





خط الهجوم : حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل .