عادل حمودة يكشف سبب زيارة عمر المختار مصر عام 1923 (فيديو)

قال الكاتب الصحي عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر، إن الملك محمد إدريس السنوسي ترك ليبيا مع اشتداد المعارك مع إيطاليا، وسافر إلى مصر لطب الدعم والعون، وترك مهمة الأعمال السياسية والعسكرية للمناضل عمر المختار.وتابع "حمودة"، خلال تقديمه برنامج "صناع التاريخ"، المذاع على فضائية "الفجيرة"، مساء السبت، أن عمر المختار في عام 1923 قام بزيارة مصر للتشاور مع "السنوسي" وعند عودته نظم المجاهدين في ليبيا، وتولى القيادة العامة.من جانبه قال أحمد جمعة، المتخصص في الشأن الليبي، خلال نفس البرنامج، أن المجاهدين في ليبيا حدثت بينهم انتكاسة بسبب الظروف الصعبة، وعدم وصول الإمدادات الكافية، مما اضطر السيد السنوسي توقيع اتفاق سلام مع ايطاليا، على الرغم من الرفض الشعبي لهذا الاتفاق، ثم بعد ذلك حدث الانقلاب الفاشي في إيطاليا، واحتدمت المعارك بين الجانب الإيطالي والمجاهدين في ليبيا.