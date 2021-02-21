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كواليس رفض يوفنتوس التعاقد مع مبابي

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن يوفنتوس الإيطالي رفض فكرة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عندما كان لاعباً في صفوف موناكو الفرنسي.

وأفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية بأن يوفنتوس كان أمام فرصة ذهبية للتعاقد مع مبابي في صيف 2016 بعد أن جذب إهتمامهم.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن مسئولي موناكو طلبوا في ذلك الوقت 50 مليون يورو للتخلي عن مبابي مما جعل مسئولي يوفنتوس يغضون النظر عن ضمه لأنه لاعب شاب وقليل الخبرة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أنه في عام 2017 تعاقد باريس سان جيرمان مع مبابي مقابل 145 مليون يورو  والآن ترغب كبار الأندية الأوروبية في التعاقد معه في ظل تألقه الرائع.

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